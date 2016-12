Chelsea, Mourinho ai cronisti: "Non avrete più titoli"

Niente più titoli. E' la minaccia di José Mourinho ai giornalisti. "Non avrete più titoli buoni e divertenti da me", la sua frase nella conferenza stampa alla vigilia della trasferta del Chelsea col West Ham, che ricorda quello del 2009 a Roma e Milan ("zero tituli"). Lo Special One in questa settimana ha fatto parlare di sé per il video in cui spintona un giovane tifoso dei Blues che lo stava riprendendo con il suo telefonino.