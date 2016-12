Chelsea, Hiddink: "I giocatori devono guardarsi allo specchio"

"I giocatori devono guardarsi allo specchio, perché io non dovrei essere qui". Sono queste le prime parole di Hiddink , alla sua conferenza stampa di presentazione come nuovo manager del Chelsea. L'olandese, già sulla panchina dei Blues nel 2009, non ha fissato alcun obiettivo da qui a fine stagione. "Non voglio che pensino troppo al passato, non possono ignorare ciò che è successo ma ho chiesto loro di essere professionisti e di guardare avanti".

Il Chelsea, 15.mo a -20 dal primo posto occupato dal Leicester, ha praticamente già perso ogni chance di vincere la Premier. "Io voglio fare le mie valutazioni, in allenamento come nello spogliatoio - dice Hiddink -. Hanno già dimostrato di cosa sono capaci e non ho visto in loro una mancanza di motivazioni. Ma se sono qui, a metà stagione, significa che le cose non sono andate come avrebbero dovuto. Mourinho? Non so cosa abbia vinto di preciso in carriera, ma ho molto rispetto per lui".



Non è passata inosservata la presenza di Didier Drogba al suo fianco, in occasione della partita di campionato contro il Sunderland: "Ho lavorato con Didier qualche anno fa e lui è una leggenda per questo club e in tutto il mondo. Mi piacerebbe lavorare con lui, ma è sotto contratto con il club di Montreal. Vediamo come si potrà risolvere".