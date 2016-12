Chelsea, Hiddink avverte Conte: "Per lui non sarà facile"

"Non sarà facile per Conte risollevare il Chelsea, servirà tempo". Parola di Guus Hiddink, attuale tecnico dei Blues, il quale rimarca le difficoltà che l'ex tecnico della Juve affronterà per riportare in alto il club di Stamford Bridge dopo una stagione deludente. L'olandese ha "approvato" la scelta del Chelsea di puntare su Conte: "E' un allenatore bravo e preparato, ha vinto in Italia ed è quello che vuole il Chelsea: è un vincente".