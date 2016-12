Chelsea, Fabregas: "Conte è un vincente, non avremo più scuse"

Cesc Fabregas non ha dubbi: per lui Antonio Conte , prossimo allenatore del Chelsea dopo i campionati europei, "è un vincente. Con lui non avremo più scuse". "Da quello che ho sentito, ed è testimoniato dai tanti professionisti che parlano di lui, Conte è uno che punta sulla disciplina, è un vincente, un competitivo. E' quello di cui abbiamo bisogno: farci lavorare sodo, insegnarci cose nuove", ha spiegato il centrocampista dei Blues.

Fabregas riprende dunque le parole del suo attuale allenatore, Guus Hiddink, il quale aveva definito Conte un vincente. "Tutto quello che so di lui è che vuole vincere subito. Non ci sarà più una transizione, non ci sono più scuse. Lui vuole vincere e per questo dovremo essere preparati dal primo giorno", ha detto l'ex Barcellona ai microfoni di Sky Sports Uk.



Fabregas ha inoltre sottolineato di essersi già ampiamente informato sul metodo Conte: "Amo il calcio e ho un po' studiato quello che ha fatto con le sue squadre precedenti. Ho giocato contro la Nazionale italiana recentemente, ed è stato molto interessante. Si può notare come ami il calcio offensivo e come, tatticamente, le sue squadre siano ben organizzate".