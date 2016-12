Chelsea, Eva Carneiro lascia il club ed è pronta alle vie legali

Sono volati ufficialmente gli stracci in casa Chelsea tra José Mourinho e il medico sociale Eva Carneiro . La bella dottoressa, demansionata per volontà dello Special One dopo una lite in campo per aver rallentato il gioco in aiuto di Hazard, ha deciso di lasciare il club londinese intentanto una causa legale. Il Chelsea non commenta, ma un tifoso ha assicurato di aver udito Mourinho urlarle "filha da puta" prima del bisticcio.

Lo strappo da quel 8 agosto durante Chelsea-Swansea non si è mai ricucito, anzi. La litigata tra José Mourinho ed Eva Carneiro è destinata a finire nel peggiore dei modi, in tribunale. Il medico sociale dei Blues, insultata esplicitamente dal tecnico per aver tardato la ripresa del gioco nell'intento di soccorrere Eden Hazard, dapprima è stata demansionata dal club londinese riducendo sensibilmente il proprio ruolo, poi non è stata più "convocata" nei match ufficiali del Chelsea.

Venerdì scorso, secondo quanto riportato il Daily Mail, l'ultimo episodio che non lascia presagire nulla di buono in casa Blues. La Carneiro infatti non si è presentata a Cobham come richiesto ufficialmente dalla società. All'orizzonte le vie legali e ore di consultazioni con i migliori legali britannici dopo aver provato le offese ricevute.