Chelsea, Conte: "Un errore pensare di avere già vinto Premier"

Trenta punti in classifica separano il Chelsea capolista dal Burnley, ma Antonio Conte non si fida. E alla vigilia avvisa: "Sono davvero forti in casa, sono terzi nella classifica delle partite giocate in casa dietro di noi e il Tottenham. Lottano molto, giocano diverse palle lunghe e ti mettono pressione quando hai la palla". I punti di vantaggio sul secondo posto sono nove ma il tecnico pugliese tiene alta la guardia.