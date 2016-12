Chelsea, dopo un mese Pato è ancora ai box

E' passato un mese esatto da quando Alexandre Pato è sbarcato a Londra. Trenta giorni nei quali la fiducia del club Blues si era manifestata in maniera evidente anche al momento della compilazione della lista Champions: fuori Falcao, ormai infortunato cronico, dentro il brasiliano. E in fondo lo aveva detto lo stesso Hiddink: "Potrebbero vederci sei settimane prima di vedere Pato in campo". La speranza era che la condizione fisica del brasiliano migliorasse in maniera più rapida, ma il tecnico olandese, venerdì in conferenza stampa, ha chiuso la porta: "Pato? Non è ancora in condizioni per scendere in campo".

Il brasiliano, lo ricordiamo, è in prestito dal Corinthians, fino a giugno. In questi trenta giorni non è mai stato nemmeno convocato da Hiddink. Trenta giorni di allenamenti, una vera e propria preparazione atletica ad hoc, con doppie sedute giornaliere. Ma anche nel momento in cui sarà considerato fisicamente pronto, Hiddink non gli garantirà un posto: "Dovrà essere, oltre che in forma, anche abile a conquistarsi una maglia: oltre a Diego costa abbiamo altri due attaccanti in forma". Con Diego Costa e Remy ai box, l'olandese si è spesso affidato al ventenne Traore.



In Inghilterra, intanto, i tabloid fanno ironia sull'acquisto di Pato. Il Sun lo descrive come "impegnato a farsi crescere i baffi", commentando il nuovo look dell'ex attaccante del Milan. E i tifosi si interrogano: sarà almeno pronto per andare in panchina il 9 marzo, nel ritorno degli ottavi contro il Psg?