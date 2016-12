Chelsea: Diego Costa beve birra, ecco perché

Il tecnico dei Blues ha spento sul nascere la polemica: "È qualcosa che fa bene per la reidratazione, una birra o una CocaCola. Ovviamente deve essere una soltanto, non molte. Quando finisci la partita, entro un'ora dal fischio finale, va bene poterlo fare".



Mistero svelato e nessun problema visto anche lo stato di forma di Diego Costa. Il bomber ex Atletico Madrid con la cura Conte è letteralmente rinato. In stagione ha già segnato 12 gol in 17 presenze e anche grazie a lui il Chelsea sta volando in testa alla classifica della Premier. È proprio il caso di dire che sta andando a tutta birra...