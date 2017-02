Chelsea, David Luiz in versione wrestler: steso il presentatore

C'è grande armonia in casa Chelsea, che vola verso la conquista della Premier League. Nell'allenamento di venerdì David Luiz è stato protagonista di un simpatico siparietto: il difensore brasiliano si è gettato addosso al presentatore della tv ufficiale del club, Lee Parker, gettandolo a terra. Poi, come un wrestler professionista, lo ha immobilizzato con il compagno Nathaniel Chalobah in veste di arbitro tra le risate generali.