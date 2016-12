4 aprile 2016 Chelsea, Conte ufficiale: "Voglio vincere ancora" Lʼannuncio ufficiale sul sito dei Blues, lʼattuale ct azzurro ha firmato fino al 2019

Si attendeva solo l'ufficialità, è arrivata: Antonio Conte sarà il tecnico del Chelsea a partire dalla prossima stagione. L'attuale ct azzurro ha firmato un triennale e, come si legge sul sito dei Blues, è felice: "Non vedo l'ora di provare la Premier League, il Chelsea e il calcio inglese sono conosciuti in tutto il mondo. Voglio continuare a vincere come ho fatto in Italia ma per adesso penso solo alla Nazionale".

Le parole di Conte: "Sono orgoglioso del mio lavoro da ct e solo un incarico come quello al Chelsea poteva essere adeguato per proseguire la carriera. Incontrerò tutti nel club, rendere competitiva la squadra sarà una sfida da vivere giorno per giorno. Sono contento che l'annuncio sia arrivato ora così posso concentrarmi sulla Nazionale italiana e non parlerò più del Chelsea fino alla fine dell'Europeo". Non sono state rese note le cifre ma si parla di un triennale da 20 milioni di euro complessivi. Nello staff ci saranno i fedelissimi Angelo Alessio, Massimo Carrera, Mauro Sandreani, il preparatore Paolo Bertelli e il fratello Gianluca. Marina Granovskaia, braccio destro di Abramovich commenta così: "Siamo molto contenti di aver ingaggiato un allenatore apprezzato in tutto il mondo. Averlo fatto prima del termine della stagione, ci aiuta a programmare meglio il futuro. Ovviamente ringrazio Hiddink per il lavoro che sta svolgendo da dicembre". Bruce Buck, presidente del Chelsea su Conte: "Ha avuto successo sia da giocatore che da allenatore. Non vediamo l'ora di dargli il benvenuto a Stamford Bridge e tutto il supporto affinché raggiunga grandi obiettivi".