Chelsea, Conte: "Ranieri è un grande, ma noi dobbiamo tornare a vincere"

"Sono fiero di conoscerlo e a volte di scambiare qualche parola con lui al telefono - ha aggiunto Conte - La scorsa stagione ha fatto un grande lavoro, ma questo vale non solo per l'ultimo anno. Io so quanto vale, lo conosco da quando allenava in Italia, e poi qui al Chelsea e al Valencia. E' un grande allenatore e merita il premio Fifa che gli hanno dato".



Nonostante la stima che lo lega all'allenatore romano, Conte non farà sconti. Il suo Chelsea deve riscattare il ko rimediato contro il Tottenham nel derby del 4 gennaio, che ha arrestato a 13 la striscia di vittorie consecutive dei Blues: "Abbiamo iniziato il nuovo anno con una sconfitta ed è un vero peccato perché la partita contro il Tottenham era in equilibrio - le parole del tecnico -. E' importante ricominciare subito un nuovo ciclo di risultati utili".



Conte usa prudenza, nonostante il cammino del Leicester in campionato non è affatto una cavalcata verso la gloria come quella dell'anno scorso. Le Foxes stazionano in bassa classifica, al 15mo posto, una posizione che non sorprende Conte, ma non lo conforta nemmeno: "Non sono sorpreso - ha detto l'allenatore -. Il Leicester è un'ottima squadra con giocatori di qualità, con grande talento e tecnica, un bel mix. Possono contare anche su un grande tecnico, ma questo è un campionato estremamente difficile. Basti pensare a cosa è successo al Chelsea l'anno scorso".



L'ex ct ha risposto anche alle domande relative al mercato ribadendo che John Terry, corteggiato dal Bournemouth oltre che da sirene cinesi, non lascerà il club: "John è un giocatore importante e se non gioca, resta comunque un giocatore importante per lo spogliatoio. La squadra ha bisogno di lui - ha insistito Conte – Fa un lavoro fantastico sul campo e fuori e questo la dice lunga sul suo spessore come giocatore e come uomo. Per me è meraviglioso avere una persona come lui ad aiutarmi in questo mio primo anno al Chelsea. Per questo, ripeto, John resterà con noi".