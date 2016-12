Chelsea, Conte: "Mi agito troppo in campo? Starò attento al cuore..."

"Volevamo vincere e continuare in Coppa, ma non è successo ed è un peccato - ha spiegato Conte -. Comunque abbiamo raccolto delle buone indicazioni per il futuro". "Per esempio ho visto Pedro come terzino e Oscar come uno dei due centrocampisti e lo stesso Oscar in posizione di attaccante - ha aggiuno -. Ho avuto risposte positive e voglio usarle anche in Premier League. Ora ho altre soluzioni". Poi sull'ostacolo Southampton: "Fabregas non sarà disponibile, mentre Ivanovic è completamente recuperato. Per il resto tutti i giocatori sono disponibili, quindi devo prendere la decisione migliore per l'11 iniziale".



Infine qualche battuta sulla lotta per conquistare la Premier League. "Questo campionato è molto difficile perché in ogni partita può succedere di tutto - ha spiegato Conte -. Per questo motivo è importante avere sempre una costanza nei risultati e nelle prestazioni". "Ci sono cinque squadre che sono molto vicine ma noi non dobbiamo guardare la classifica, dobbiamo essere concentrati solo sul nostro lavoro - ha concluso il tecnico del Chelsea -. È troppo presto per parlare del titolo. Dobbiamo migliorare partita dopo partita e avere fiducia nel lavoro, che è la cosa più importante".