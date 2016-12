Chelsea, Conte lancia David Luiz: "Col Liverpool gioca"

Per la partita col Liverpool non ci sarà John Terry per un problema alla caviglia, ma Conte non fa drammi: "Ci sarà il debutto di David Luiz. Stiamo cercando di metterlo nelle condizioni di darci il meglio". Quanto invece a Fabregas, il tecnico dei Blues sembra voler chiudere definitivamente le porte ai club italiani che stanno facendo la corte all'ex centrocampista del Barcellona. "Sapevo già che era un grande calciatore, ma ora lo sto scoprendo anche come uomo ed è fantastico - ha spiegato Conte -. Mi fa veramente piacere vedere come si applica in ogni singolo allenamento". " Se continua così, mi metterà veramente in difficoltà nelle scelte - ha concluso l'ex ct azzurro -. Ed è proprio quello che voglio dai miei calciatori, voglio che mi facciano nascere molti dubbi".