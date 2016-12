Chelsea, Conte il rottamatore: via 5 senatori per rilanciare i Blues

Antonio Conte il rottamatore. Il tecnico salentino ha chiesto al patron dei Blues, Roman Abramovich , di vendere tutti i principali protagonisti dell'ultima vittoria in Premier League , nel 2015, sotto la guida di Josè Mourinho . Non sarebbero infatti in grado di ritrovare le giuste motivazioni per provare a vincerne un'altra. Tra gli epurati, secondo il Times, ci sono: Ivanovic , Cahill , Terry , Azpilicueta , Fabregas , Matic e Oscar .

Sarebbe stato questo il tema di una serie di pranzi tra Conte e Abramovich, avvenuti in questi ultimi tre giorni al centro di allenamento di Cobham. Il manager dei Blues pensa che la squadra abbia bisogno di una profonda ristrutturazione per poter ambire a vincere un trofeo, ritrovando quelle motivazioni e quella fame che sono mancate nelle ultime partite di campionato perse contro Liverpool e Arsenal. Il patron russo, dopo aver ascoltato le richieste dell'ex ct della nazionale azzurra, si è detto favorevole ad accontentarlo.



La lista degli indesiderati comprende: i difensori Branislav Ivanovic, John Terry, Gary Cahill e Cesar Azpilicueta oltre ai centrocampisti Cesc Fabregas, Nemanja Matic e Oscar che a gennaio saranno messi sul mercato e potrebbero diventare delle opportunità interessanti anche per le squadre italiane. Con i soldi che arriveranno da queste cessioni potrà iniziare la vera rivoluzione sul mercato per il Chelsea. Obiettivo primario rinforzare il reparto arretrato: il ritorno di David Luiz l'ultimo giorno del mercato estivo non può bastare.