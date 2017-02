Chelsea: Conte esulta e si getta tra i tifosi

Qualche mese fa José Mourinho lo aveva bacchettato pubblicamente per quell'esultanza un po' sopra le righe per il quarto gol di Kanté. Ma Antonio Conte è uomo di passioni e sentimenti e la sua gioia dopo il gol del 2-0 di Hazard contro l'Arsenal rispecchia la sua personalità: il tecnico salentino è corso verso i suoi tifosi e si è gettato tra di loro. Un'esultanza irrefrenabile per un ovvio motivo: il suo Chelsea è uno schiacciasassi e la conquista della Premier è ora davvero a un passo.