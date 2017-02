"Fu uno shock - prosegue il tecnico pugliese - non mi era mai capitato di incassare tre gol in quarantuno minuti. Dobbiamo avere le antenne dritte. Dopo quella gara decisi di cambiare sistema di gioco. Non so quali effetti avrà per i Gunners la squalifica di Wenger, di sicuro per me è importante andare in panchina e stare vicino ai giocatori. Mi aspetto una partita durissima. I miei calciatori devono avere la giusta rabbia e guardare dentro se stessi. E’ una sfida importante perché se perdiamo il vantaggio scende a sei punti e sono convinto che l’Arsenal lotterà fino all’ultimo La sconfitta dell’Arsenal con il Watford non vuole dire nulla".



Conte parla anche di Diego Costa e delle indiscrezioni di mercato che a giugno lo vogliono in partenza per la Cina: "Ho letto molte cose sul futuro di Diego. Per me è importante che ora sia qui. Di Dembelé non abbiamo mai parlato con il Celtic. Abbiamo invece sondato il terreno sempre con il Celtic per Gordon perché Begovic aveva espresso il desiderio di andare via e cercavamo una soluzione di livello".



Poi c'è anche il tempo per commentare l'addio di un grande Blues Frank Lampard: "E’ sempre triste per il calcio quando campioni come lui chiudono la carriera. Frankie ha giocato tredici anni nel Chelsea. E’ una leggenda di questo club. Ho avuto il piacere di salutarlo qui a Cobham".