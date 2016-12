Chelsea, Conte dopo il successo sul City: "Vittoria di carattere, è stata dura"

Un super Chelsea vince 3-1 in casa del City, conquista l'ottava vittoria di fila e sale a +4 sugli uomini di Guardiola. "Oggi è stata molto dura e la partita è stata aperta fino alla fine - dice Conte al termine del match agli inglesi di Sky Sports -. Ci sono state un sacco di occasioni per entrambe le squadre. Ho visto un grande carattere della mia squadra e questo è molto importante per crescere. Ma dobbiamo continuare a lavorare e migliorare".