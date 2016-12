Chelsea, Conte a caccia della nona vittoria consecutiva

Continua il periodo d'oro di Antonio Conte e del suo Chelsea . Il tecnico è stato premiato ancora come manager del mese, con lui miglior giocatore Diego Costa . Per l'allenatore anche la visita gradita di Andrea Pirlo . E Conte ha subito voluto allontanare le voci di mercato. "E' solo venuto a trovarci con il figlio, ma sarebbe ancora un grande". Poi sul momento della squadra: "Dobbiamo affrontare il Wba come il Manchester City ".

"E' importante non perdere la fame e restare concentrati - ha spiegato il tecnico - è difficile accettare di essere favoriti perché abbiamo giocato solo 14 partite, dobbiamo finire la prima parte della stagione e poi iniziare la seconda. Abbiamo iniziato questa stagione da outsider, ma è normale essere al centro dell'attenzione quando si gioca un buon calcio e si vincono le partite".



Conte che domenica contro il West Bromwich Albion è a caccia della nona vittoria consecutiva, ma non si fida dell'avversaria: "Questa è la classica partita in cui troveremo delle difficoltà se non abbiamo la stessa concentrazione come nelle partite precedenti. Abbiamo lavorato molto bene questa settimana e mi aspetto una prestazione convincente dai miei giocatori".



La buona notizia per il tecnico è anche il recupero Nemanja Matic a centrocampo. Nel periodo di assenza del serbo, l'ex ct azzurro ha rispolverato Cesc Fabregas. "Cesc ha giocato una buona partita contro il City e ha sfruttato la sua occasione - ha detto Conte - per la prossima partita ho una scelta di quattro centrocampisti Kante, Matic, Fabregas e Chalobah e devo prendere la decisione migliore per la squadra. È molto importante che ci sia concorrenza. Non va bene schierare sempre la stessa formazione".