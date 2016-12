Chelsea, cascata d'oro su Mourinho: rinnovo da 16 milioni

00:47 - In attesa di ritentare l'assalto alla Champions, Mourinho si consola con una prima vittoria sul grande rivale e tecnico del Bayern Monaco Josep Guardiola. Per lo Special One c'è solamente da firmare il rinnovo fino al 2019, che porterà nelle sue tasche 16 milioni l'anno: quanto basta per sorpassare Pep e diventare l'allenatore più pagato del mondo. Prossima sfida? Scalzare il tecnico spagnolo anche dal trono europeo.

Può un allenatore essere più decisivo di Messi, Ronaldo o Ibrahimovic? Difficile dirlo, ma sicuramente può essere retribuito allo stesso livello. Dimostra José Mourinho, col suo rinnovo da 16 milioni pronto da firmare. Per dare un'idea, il quadruplo di quello che guadagna Benitez al Napoli, addirittura dieci volte più di Montella alla Fiorentina (tra l'altro entrambi ancora impegnati in Europa, mentre lo Special One ha salutato agli ottavi). L'intesa è stata trovata nei giorni seguiti al trionfo di sabato in Premier League, e l'ufficialità è ormai a un passo. Ovviamente l'intenzione di Abramovich è quella di estendere il dominio del Chelsea anche in Champions League, restando nei parametri imposti dal fair play finanziario: anche quest'anno i campioni di Inghilterra hanno chiuso il mercato con un saldo attivo di 1,9 milioni di euro. Per dare l'assalto alla Coppa però, ci sarà bisogno di una efficace campagna acquisti: Mou vuole almeno un giocatore per reparto, con Bale e Pogba in cima alla lista della spesa, e Koke e Schneiderlin e Lambert come obiettivi più realistici. Tanto l'uomo decisivo sta già in panchina, con buona pace di Messi, Ronaldo e Ibrahimovic.