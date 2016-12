Chelsea, bookies sicuri: vicino l'esonero di Antonio Conte

Antonio Conte è a un passo dal clamoroso esonero . Ne sono convinti i bookies inglesi, che nel giro di poche ore hanno deciso di abbassare drasticamente le quote sul licenziamento del tecnico italiano . Una mossa che getta ombre cupe sul futuro dello "Special One italiano" al Chelsea e ha scatenato i tifosi dei Blues. "Perché mandare via Conte?", si chiedono i supporter del club di Abramovich, schierandosi dalla parte dell'ex ct azzurro.

Tutto è successo molto rapidamente, alimentando subito il mistero sulle sorti dell'ex tecnico della Juve. Dopo l'improvviso, e inatteso, aumento di puntate sull'imminente licenziamento del manager italiano, gli allibratori inglesi hanno portato da 20/1 a 9/2 la quota sul suo esonero. Un divorzio che, per i bookies, da altamente improbabile si è trasformato in una mezza certezza.



Attualmente, infatti, Conte è il terzo favorito per il prossimo esonero in Premier League, dietro solo a Slaven Bilic (West Ham) e David Moyes (Sunderland). Una possibilità che non è andata giù ai supporter dei Blues, che si sono subito schierati a difesa dell'allenatore pugliese. Dopo sette giornate, il Chelsea si trova infatti al settimo posto in classifica, staccato di sei punti dalla capolista Manchester City. Un cammino che, vista la disastrosa stagione della passata stagione, i tifosi considerano in linea con la rosa a disposizione. "Ma perché dovrebbero esonerare Conte", si chiedono in molti su Twitter, alimentando il tam-tam social sul misero legato al futuro del tecnico.