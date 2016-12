Chelsea: Antonio Conte sarà presentato il 14 luglio

Manca ancora l'ufficialità per l'arrivo di Antonio Conte sulla panchina del Chelsea, ma sarebbe già stata fissata la data della presentazione. Come riportato dalla nostra Irma D'Alessandro, l'attuale ct della nazionale italiana sarà presentato il prossimo 14 luglio , 4 giorni dopo la fine degli Europei in Francia. Settimana prossima, intanto, è fissato un incontro con il patron dei londinesi Roman Abramovich.

Il 14 luglio del 1789 i cittadini parigini presero la Bastiglia, lo stesso giorno del 2016 Antonio Conte prenderà le redini del Chelsea per riportato ai più recenti fasti. Per ovvi motivi (il ct è impegnato in Francia con l'Italia), Abramovich dovrà aspettare un po' prima di presentare il nuovo allenatore a stampa e tifosi.



Solo una formalità, perché non ci sono davvero proprio più dubbi che toccherà al tecnico salentino prendere il testimone del traghettatore Guus Hiddink. Conte, che ha battuto la concorrenza di Diego Simeone, firmerà un contratto da 6,5 milioni a stagione per tre anni.



L'ex allenatore della Juve è già al lavoro per il suo nuovo club: settimana prossima è in programma un incontro con il patron Roman Abramovich per limare gli ultimi dettagli contrattuali e per affinare le strategie di mercato.