Chelsea: Abramovich salva Mourinho

Roman Abramovich vuole dare ancora fiducia a Josè Mourinho. Nella notte, come riportato dal Daily Mail, il patron del Chelsea ha avuto un vertice con il board del club e ha deciso di non esonerare lo Special One dopo il pessimo avvio di stagione: 8 punti in Premier in 8 partite, una sconfitta in Champions League e il ko in Community Shield control'Arsenal. La panchina del portoghese è salva, ma dopo la sosta servirà cambiare marcia.