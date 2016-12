Chapecó ha reso omaggio alle vittime del terribile schianto aereo, costato martedì la vita a 71 persone, tra cui 39 dei 42 componenti della Chapecoense: sul monumento simbolo della città, la statua del “Movimento do Desbravador”, è stato apposto un grande drappo nero in segno di lutto, mentre migliaia di tifosi si sono riversati per strada scandendo cori e canti per i giocatori scomparsi, prima di riunirsi per una veglia nello stadio della squadra, l'Arena Condá.