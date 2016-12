Chapecoense, in 100mila ai funerali

E' diventato un enorme sacrario a cielo aperto lo stadio della Chapecoense dove migliaia di persone si sono radunate per ricordare le 71 vittime del distastro aereo che ha particamente cancellato la squadra di calcio volata in Colombia per la finale di Copa Sudamericana. Nell'Arena Condà si sono celebrati i funerali degli sfortunati brasiliani, dopo che per tutta la giornata è proseguito il doloroso rito del rimpatrio dei corpi.