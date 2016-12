Chapecoense, il nuovo logo: aggiunte due stelle

Dopo il tragico schianto aereo che è costato la vita a quasi tutti i giocatori della Chapecoense nei cieli di Medellin (Colombia), il club brasiliano ha deciso di cambiare il suo logo, aggiungendo due stelle. La prima bianca, il colore che simboleggia la pace, per la conquista (a tavolino) della Copa Sudamericana, la seconda inserita nella 'F' di football per rendere eterni tutti coloro che hanno dato la vita per questi colori.