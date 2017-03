Chapecoense, esordio trionfale in Libertadores: battuto lo Zulia 2-1

Questa volta le lacrime sono di godimento e festosità. Le mani al cielo per ricordare e dedicare ai compagni scomparsi la prima vittoria della Chapecoense in Copa Libertadores, all'esordio in questa competizione. La squadra carioca ha trionfato in trasferta contro i venezuelani dello Zulia con le reti di Reinaldo al 33' e Luiz Antonio al 69'. La compagine di casa ha accorciato con il sempreverde Juan Arango, ex Leverkusen.