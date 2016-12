Chapecoense: Neto informato della tragedia aerea

Il sopravvisuto Neto è stato informato della tragedia aerea della Chapecoense. Il difensore 24enne si è svegliato l'altro giorno dal coma e ha subito chiesto il risultato della finale contro l'Atletico Nacional. Ora, però, i medici gli hanno dovuto dire la verità ed emerge un particolare inquietante: "Probabilmente, quando potrà, ve lo dirà lo stesso Neto - ha detto Mendonca, medico della Chape, nel corso di una conferenza stampa in cui ha fatto il punto della situazione -. Lui ha fatto un sogno il giorno prima della partenza. Ha sognato che l'aereo su cui si trovava stava cadendo, una cosa drammatica, al punto che poi ha detto alla moglie che non voleva piu' viaggiare. E adesso non fa che ripensarci, perché l'incubo è diventato realtà".



"In queste ultime ore si stava rendendo conto di avere troppe escoriazioni sul corpo, sulle mani e le gambe e cominciava a sospettare qualcosa, perche'. Suo padre mi ha detto che la situazione era arrivata davvero al limite, e allora d'accordo con la psicologa abbiamo deciso di dire la verita' al ragazzo. Ho parlato con lui per due ore".