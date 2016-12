Chapecoense: arrestati tre dirigenti della compagnia aerea

È caccia ai colpevoli per la tragedia aerea della Chapecoense. La procura di Santa Cruz sta investigando e secondo "La Razon" sarebbe stato disposto l'arresto di Gustavo Vargas Gamboa, direttore generale della compagnia aerea. Con lui in manette anche altri due dirigenti. Nel frattempo l'Aeronautica civile boliviana ha ordinato la confisci di tutti i documenti e libri contabili della LaMia che è rimasta senza licenza di volo.



A rischio anche la posizione di Celia Castedo Monasterio. La funzionaria aeroportuale non ha impedito il decollo dell'aereo della Chapecoense che non ha aveva abbastanza carburante. Ora la donna si è rifugiata in Brasile, ma la procura di Santa Cruz potrebbe chiedere la sua estradizione.