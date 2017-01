Chape, Neto torna in campo: "Sembrava un film"

"Ma tutto questo non è stato un film - ha proseguito Neto - ma la mia vita. Così l'emozione ha preso il sopravvento. È stato qualcosa che non riesco neppure a descrivere: ho guardato negli occhi delle mogli, dei figli e degli altri familiari dei miei amici e colleghi che non ci sono più e ho sentito qualcosa di differente. Spero che nessuno debba vivere ciò che stiamo vivendo noi superstiti, è qualcosa che influisce sulla mente. Vorresti che non fosse successo, e invece è accaduto. Dobbiamo andare avanti con forza, e molta fede".

Il difensore ha poi ricordato l'ultima partita giocata contro il San Lorenzo: "Ho pianto tantissimo, soprattutto quando sono entrato lì sul campo. Mi sono ritornate in mente le immagini della partita con il San Lorenzo. Ancora non ce l'avevo fatta a tornare sul terreno di gioco, è qualcosa difficile da spiegare. Ti tornano in mente tante immagini, quell'ultima partita...Le emozioni hanno il sopravvento, ma bisogna cercare di rimanere forti. Dio mi ha permesso di vivere - ha concluso - e anche se mi rimane dentro tanta 'saudade'

devo seguitare a lottare per recuperare e tornare. È ciò che ora sogno sempre".