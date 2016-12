Champions League, le semifinali: Atletico-Bayern e Manchester City-Real Madrid

Sorteggiate le semifinali della Champions League 2015/2016. L'Atletico Madrid sfiderà il Bayern Monaco , mentre il Real Madrid affronterà il Manchester City . Bayern e Real avranno il vantaggio di giocare il ritorno in casa. Saranno sfide affascinanti e ricche di significato: Simeone contro Guardiola è anche un confronto da 2 modi differenti di intendere il calcio, mentre Pellegrini tornerà al Bernabeu da ex. Andata il 26-27 aprile, ritorno il 3-4 maggio.

I possibili incroci sono molto affascinanti. Un sorteggio Bayern-Manchester City metterebbe Guardiola di fronte alla propria futura squadra, un derby di Madrid sarebbe invece la rivincita della finale 2014, vinta a Lisbona dai blancos. L'Atletico di Simeone ha dimostrato di essere, ancora una volta, avversario ostico da superare nel doppio confronto e i colchoneros sono gasati dall'aver eliminato i campioni in carica del Barcellona.



Suggestivo anche l'incrocio tra Bayern e City, con Pellegrini che lascerà Manchester a fine stagione proprio per far posto a Guardiola. In tanti rievocano un caso analogo, quando il Bayern nel 2013 riuscì a sollevare la Champions con in panchina un tecnico uscente, Jupp Heynckes.