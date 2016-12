Champions League, Juve-Porto sarà Buffon contro Casillas

TRA I PRECEDENTI LA COPPA COPPE 1984 Juventus e Porto si sono incontrate in tre occasioni, con un bilancio di due successi bianconeri e un pareggio. La prima volta che le due squadre si sono affrontate risale alla finale di Coppa delle Coppe 1984 . Un ricordo dolcissimo per la Juve, che sollevò la Coppa battendo i portoghesi per 2-1 nella finale giocata a Basilea. Una notte magica, nella quale la squadra allenata da Trapattoni scese in campo con la maglia gialla, passata alla storia. A decidere la finale furono i gol di Vignola (1-0 dopo 12') e Boniek , il "bello di notte", capace di replicare al momentaneo pareggio firmato da Antonio Sousa. Questa la formazione della Juve scesa in campo in quella finale: Tacconi, Gentile, Brio, Scirea, Cabrini, Bonini, Platini, Tardelli, Vignola (Caricola), Rossi, Boniek. C'è un altro doppio confronto in Europa tra Juve e Porto. È quello che risale alla Champions del 2001 (il primo anno di Buffon in bianconero), fase a gironi. Il 10 ottobre 2001 lo 0-0 ad Oporto. Al Delle Alpi il 23 ottobre 2001 il successo bianconero per 3-1 con le reti di Del Piero, Montero e Trezeguet dopo il vantaggio ospite firmato Clayton. Coppa delle Coppe 16-05-1984 Juventus-Porto 2-1 Champions League 10-10-2001 Porto-Juventus 0-0 Champions League 23-10-2001 Juventus-Porto 3-1

LE STATISTICHEIl Porto ha raggiunto la fase a eliminazione diretta per la settima volta nelle ultime 10 stagioni.



La Juve ha però perso tre delle ultime cinque trasferte nelle coppe europee contro avversarie portoghesi (1V, 1N).



Il Porto non ha vinto nessuna delle ultime nove partite esterne nella fase ad eliminazione diretta di Champions League (3N, 6P).



Il Porto non subisce gol in Champions League da tre partite: non riusciva a tenere la porta inviolata per tre gare consecutive della stessa edizione dal 2004, quando vinse la coppa non concedendo reti nel doppio turno di semifinale e in finale.



André Silva ha partecipato attivamente a sei reti in altrettante presenze in questa Champions League (quattro gol e due assist).



Solo una volta il Porto ha incontrato un’italiana nella fase ad eliminazione diretta di Champions League: ottavi nel 2004/05, quando l’Inter si qualificò ai quarti di finale.



Alex Sandro ha disputato 21 partite con il Porto in Champions League – nella competizione non ha ancora trovato la rete.