Champions, Zidane avvisa il Napoli: "Non gestiremo la gara, proveremo a vincere"

Alla vigilia del ritorno degli ottavi di Champions, Zidane mette in guardia il Napoli: "Domani proveremo a vincere, in nessun momento gestiremo la partita. Sappiamo che sarà una gara difficile e che soffriremo, ma siamo pronti". Il tecnico del Real Madrid ha un obiettivo importante: "Faremo di tutto per vincere Liga e Champions". Sul San Paolo: "Qui non è mai facile, ma allo stesso tempo è un'atmosfera che mi piace".