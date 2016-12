Champions, volata tra Napoli e Roma per il secondo posto

• Tre gol nelle ultime 5 partite in A per Nainggolan: tutti e 5 i gol del Belga in questa Serie A sono arrivati con Spalletti in panchina.

Calendario alla mano, per gli uomini di Spalletti non sarà comunque facile recuperare terreno. Nelle ultime tre giornate, il Napoli affronterà infatti in casa l'Atalanta, poi andrà a Torino contro i granata e concluderà il campionato al San Paolo col Frosinone. Sfide sicuramente alla portata degli azzurri, che con nove punti potrebbero blindare senza problemi il posto in Champions.



Soprattutto perché la Roma troverà invece sulla sua strada il Genoa a Marassi, il Chievo all'Olimpico e infine il Milan a San Siro. Per continuare a sperare nella rimonta, i giallorossi non portanno permettersi passi falsi e vincerle tutte potrebbe non bastare per evitare i preliminari. Sulla carta, dunque, i giochi sembrerebbero fatti. Ma il Napoli di questo finale ha un po' il fiato corto e potrebbero esserci anche clamorose sorprese. La corsa al secondo posto si gioca tutta in tre gare.