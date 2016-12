Champions, Vidal vuole evitare la Juventus agli ottavi

"Spero di incontrare la Juventus solo in finale". Arturo Vidal non vuole rivivere l'incubo della scorsa stagione, ma soprattutto teme la voglia di rivincita dei bianconeri: "Spero di non incontarla agli ottavi - ha confermato il centrocampista del Bayern -, ma in ogni caso se vogliamo vincere la Champions dobbiamo vincere contro tutti". I bavaresi sono arrivati secondi nel girone: "Qualcosa cambia, ci sono squadre fortissime".

Un anno dopo il doppio confronto sull'asse Torino-Monaco di Baviera lo spauracchio di un altro Juventus-Bayern agli ottavi di Champions è qualcosa che fa tremare entrambe le fazioni. In mezzo c'è Arturo Vidal, centrocampista cileno ex Juve, che a Mediaset Premium ha rivelato la sua speranza per il sorteggio: "Arrivare secondi fa cambiare qualcosa perché possiamo incontrare squadre molto forti. Spero di non incontrare la Juventus prima della finale, ma in ogni caso dobbiamo vincere contro tutti se vogliamo alzare la Champions".



Leggermente più sereno il tecnico del Bayern, Carlo Ancelotti, anche lui ex bianconero: "Incontrarci sarebbe un rischio anche per loro, non solo per noi. Sono contento che il Napoli sia passato per il bene del calcio italiano".