Champions, verso Juventus-Barcellona: l'Olympiastadion va riempiendosi

JUVE, LA PROBABILE FORMAZIONE

18:06 "Sono sicura che Vidal farà una grande partita stasera, noi lo chiamiamo King Arthur": così la presidente del Cile, Michelle Bachelet, ha commentato a margine di un incontro dedicato alle donne nel padiglione cileno a Expo, la finale di questa sera della Champions League tra Barcellona e Juventus. La presidente non ha fatto nessuna previsione ai giornalisti sul risultato della partita "Non posso fare nessuna previsione, non ho mai praticato sport - ha detto ridendo - Non sono proprio in grado di fare previsioni sul calcio".

17.47 "Siete tanti, siete caldissimi. E state facendo il conto alla rovescia a Berlino...". E' l'attesa social della Juventus, che sul suo profilo Twitter ufficiale sta raccontando le ultime ore prima della finale di Champions League col Barcellona. "Da ogni angolo del mondo, e da Berlino... siamo tutti con voi, bianconeri!", cinguetta il club bianconero, postando anche il video con i gol del 2-1 ai catalani, nei quarti di finale della Champions 2003. "Stasera vi vogliamo così", ha aggiunto il club bianconero



17.10 Terminata la riunione tecnica della squadra. Tra poco più di un'ora la Juventus uscirà dall'hotel per cominciare "il viaggio" verso l'Olympiastadion e raggiungere il teatro della finale di Champions. I primi tifosi sono già fuori dallo stadio di Berlino



16.54 Lionel Messi su Facebook: "'Volevamo tornare a giocare la finale di Champions e ci siamo riusciti. Ora dobbiamo fare la cosa più importante: vincerla. Vamos Barca!''



16.33 Cresce l'entusiasmo. Continuano i cori dei tifosi juventini fuori dall'hotel nel quale alloggia la squadra di Massimiliano Allegri



16.01 Riposo finito. I giocatori della Juventus si ritroveranno per la merenda e la riunione tecnica. La finale si avvicina.



15.08 Arriva anche il tweet di Alessandro Del Piero: "Pronti ragazzi? #DaBerlinoAllaBdallaBaBerlino". L'ex capitano della Juventus ha anche postato una foto che lo ritrae con indosso una maglia speciale per celebrare la finale di Berlino



15.03 Tweet di Samuel Eto'o: "Non puoi mai andare contro il tuo cuore. Facciamolo un'altra volta oggi!", in riferimento al Triplete del 2009 conquistato dal suo Barcellona



14.59 Tweet di Asamoah: "Portiamo la Coppa a casa"



14.43 Tweet di Mario Balotelli: "Stasera in bocca al lupo ai miei fratelli Neymar e Paul Pogba, ora i migliori giovani nel panorama calcistico mondiale"



14:21 Sotto il sole bollente di questo anticipo d'estate, davanti al maxischermo allestito in piazza San Carlo. E' iniziata già da alcune ore l'attesa dei tifosi della Juventus che assisteranno alla finale di Champions League nel centro di Torino. Numerosi quelli che questa mattina si sono piazzati davanti al palco allestito per i concerti estivi e che per l'occasione è stato colorato di bianconero. "Per la partita più importante, una sola parola d'ordine. La nostra. Da sempre: #finoallafine", scrive su Twitter la Juventus. E "#finoallafine" resteranno in piazza i tifosi, molti provenienti anche da altre regioni d'Italia, che si stanno radunando nel centro di Torino. In piazza, questa sera, sono atteso circa 30mila persone.



14:20 Migliaia di tifosi della Juventus e del Barcellona hanno invaso il centro di Berlino, ingannando l'attesa della finale: sono concentrati sopratutto sotto la porta di Brandeburgo, dove è stato allestito il "Festival Champions" dell'Uefa. Le maglie blaugrana e bianconere si mischiano e finora non c'è stato alcun episodio fuori le righe se non un paio di petardi esplosi in una via secondaria e un gruppo di tifosi del Barcellona che ha sputato sul cartellone con l'immagine dell'ultima finale, vinta dal Real Madrid sull'Atletico a Lisbona. Preso d'assalto il megaStore: centinaia di persone in coda per acquistare le copie del pallone della finale, a 130 euro, e la maglia ricorda a 30 euro.



14.10 Andrea Agnelli è arrivato in hotel. In questo momento, i giocatori stanno riposando in hotel. Poi è in programma la merenda e la riunione tecnica e tra le 18 e le 18.30 la squadra bianconera si sposterà allo stadio di Berlino. Fuori dall'hotel cresce l'entusiasmo dei tifosi



14.03 Tweet di Fernando Llorente: "Crediamo che i sogni possano diventare realtà! Questa notte più che mai abbiamo bisogno di tutti voi! #ForzaJuve #UCL"



13:42 "Quello della Juve è stato un cammino importante: stiamo parlando di una squadra con una grande tifoseria e un presidente importante, che ha avuto il potere di riportare dopo pochi anni la squadra fino a questo punto. Lo stadio ha fatto molto bene, perché è bellissimo e può garantire incassi importanti rispetto agli altri impianti". Lo ha detto il presidente dell'Uefa, Michel Platini, parlando a poche ore dalla finale di Champions fra Barca e Juve. Platini è stato protagonista della prima Coppa dei Campioni vinta dai bianconeri nel 1985, nella tragica serata dell'Heysel. "Il merito dei risultati della Juve - ha aggiunto Platini - va un po' a tutti: al presidente, che ha fatto una bella squadra. Da quando Andrea Agnelli è arrivato, la Juve è cresciuta benissimo. Posso dire poco sull'allenatore, perché fra Conte e Allegri è difficile fare paragoni. Allegri ha guidato la squadra fino a Berlino, per il resto i giocatori hanno fatto una bellissima stagione ed è merito loro".



13.09 La Juve è a pranzo in hotel con i dirigenti. Stasera ad assistere alla partita ci sarà Alessandro Del Piero, oltre che il neo juventino Paulo Dybala



13.01 Stasera all'Olympiastadion sono previsti addirittura 30mila tifosi bianconeri per assistere alla finale contro il Barcellona. Il sogno è il Triplete e conquistare quella coppa che manca dal 1996



12.33 Tra poco la squadra pranzerà in hotel con la dirigenza.Dopo la squadra avrà un po' di riposo, la riunione tecnica e tra le 18 e le 18.30 si sposterà verso lo stadio. Nel frattempo, continuano a radunarsi i tifosi bianconeri



12.07 Terminato il risveglio muscolare in vista della finale di stasera. Nella seduta mattutina, Allegri curerà gli ultimi dettagli per la partita odierna. Dopo il pranzo, la squadra avrà un po' di riposo e tra le 18 e le 18.30 si sposterà verso lo stadio.



11.58 La Juventus dal suo profilo ufficiale Twitter lancia l'hashtag "#onemor3", chiaro riferimento al sogno del triplete



11.47 Zanetti: "Buffon si merita la Champions. Sono tranquillo da interista per l'eventuale Triplete della Juventus"



11.44 Beppe Marotta ha raggiunto la squadra in hotel



11.26 Buffon è uscito dall'hotel per salutare i tifosi bianconeri, che si sono radunati festanti in attesa della finale di stasera contro il Barcellona. Prima di lui aveva fatto la stessa cosa Pepe