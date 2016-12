Champions: vai Juventus, batti il City e qualificati!

Dopo il successo per 1-0 sul Milan in campionato la Juventus torna in campo tra le mura amiche dello Stadium contro il Manchester City in una gara valida per la quinta giornata del Girone D di Champions League. I bianconeri di Massimiliano Allegri, secondi in classifica con 8 punti a meno uno proprio dai Citizens, vogliono cercare di chiudere i conti qualificazione: una vittoria questa sera regalerebbe la certezza dell'accesso agli ottavi .

Tre punti, inoltre, permetterebbero alla Juve di balzare al comando del gruppo con una gara sola da disputare (la trasferta di Siviglia). Allo Stadium arriverà però un Manchester City scottato dalla recente sconfitta per 4-1 in casa contro il Liverpool di Klopp costata il primato in classifica in Premier League. La formazione allenata da Mauricio Pellegrini vuole cercare inoltre di riscattare il ko all'esordio in Champions League proprio contro la Juventus. All'Etihad i bianconeri si imposero 2-1 in rimonta con reti di Mandzukic e Morata mentre un autogol di Chiellini diede il momentaneo vantaggio al City.



I precedenti. Oltre alla citata vittoria della banda Allegri nella gara d'andata, Juventus e Manchester City si sono incontrate nella fase a gironi dell'Europa League 2010-2011: le gare di andata e ritorno si chiusero entrambe sull'1-1. All'Etihad bianconeri in vantaggio con Iaquinta e recuperati da Johnson mentre all'Olimpico di Torino la Juve, ormai eliminata, si trovò avanti con Giannetti (ora al Cagliari) ma subì il pareggio di Jo. La prima sfida tra le due formazioni risale però alla Coppa Uefa 1976-77: nei trentaduesimi di finale i bianconeri, sconfitti 1-0 in Inghilterra nella gara d'andata per un gol di Brian Kidd, riuscirono a ribaltare i conti al ritorno con Scirea e Boninsegna. La Juve conquistò poi il trofeo in finale contro l'Athletic Bilbao.