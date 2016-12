3 novembre 2015 Champions: urlo Benfica, Galatasaray ko. Stop Atletico Portoghesi in testa al girone grazie al 2-1 sui turchi: colchoneros fermati sullo 0-0 ad Astana

E' Luisao l'eroe della serata di Champions al da Luz di Lisbona. Grazie alla rete del brasiliano naturalizzato portoghese, il Benfica si impone infatti 2-1 nel match contro il Galatasaray e vola in testa al gruppo C con 9 punti davanti all'Atletico Madrid. Rimpianto per i colchoneros di Simeone che all'Astana Arena non vanno oltre lo 0-0 contro la squadra kazaka: a fermare i biancorossi sono le traverse colpite da Koke e Ferreyra-Carrasco.

ASTANA-ATLETICO 0-0 Un'occasione persa, dunque, per l'Atletico Madrid che superando la cenerentola del girone avrebbe fatto un enorme passo avanti verso gli ottavi di Champions. Vincere in Kazakistann, però, sembra impresa ardua per chiunque: dopo aver stoppato il Galtasaray, l'Astana si ripete contro i biancorossi di Simeone. Merito di una partita tutto cuore, giocata con il sostegno di 30m,ila tifosi caldissimi, e un pizzico di fortuna che non guasta mai. A sbloccare il risultato ci prova subito Tiago, ma la prima vera occasione Atletico arriva solo al 34' quando Fernando Torres sfiora il palo dopo aver ricevuto il pallone da Juanfran. I colchoneros sono più macchinosi del solito e per vedere qualcosa di buona bisogna aspettare l'ultimo minuto del primo tempo: punizione di Koke e palla direttamente sulla traversa. Nella ripresa, se possibile, succede ancora meno: fino al 74', quando l'undici madrileno si sveglia con l'ingresso in campo di Ferreyra-Carrasco che due minuti più tardi si rende subito pericoloso colpendo la traversa con un tiro-cross velenoso.



Al 78' è Gimenez a colpire di testa da ottima posizione senza però riuscire a dare precisione al tiro, mentre al quarto di recupero ancora il belga Ferreyra-Carasco avrebbe l'occasione per segnare il gol partita: destro a girare sul secondo palo sul quale Eric si allunga bloccando a terra. Finisce con il tripudio dei 30mila dell'Astana Arena e il rammarico Atletico ben spiegato dalle parole del capitano Gabi: "Usciamo dal campo con la sensazione che avremmo potuto vincere - ha detto Gabi a fine partita -, nonostante abbiamo creato poche occasioni da gol. Volevamo vincere per mettere al sicuro la classifica, ma questo era un match importante anche per loro".