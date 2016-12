Champions: United bloccato, sorpasso Wolfsburg

MANCHESTER UNITED-PSV 0-0Pesante frenata del Manchester United il cui cammino verso gli ottavi di finale ora si complica. La squadra di Van Gaal si giocherà tutto nell'ultimo turno a Wolfsburg con la consapevolezza che potrebbe non bastare nemmeno il pareggio. Sorride invece il Psv Eindhoven che, grazie allo 0-0 strappato all'Old Trafford, avrà un match point in casa: per volare gli ottavi basterà battere il Cska Mosca, già matematicamente eliminato ma obbligato a vincere per centrare almeno l'Europa League. Nel primo tempo Martial impegna severamente Zoet in due occasioni tra il 37' e il 45' ma in entrambi i casi il portiere del Psv si fa trovare pronto. Gli olandesi agiscono prevalentemente di rimessa e si fanno pericolosi intorno alla mezz'ora con una bella conclusione di Hendrix deviata da De Gea con un tuffo in bello stile.



I Red Devils accelerano le operazioni a inizio ripresa: ancora Martial, vivacissimo, mette un pallone d'oro sulla testa di Lingard la cui girata termina non di molto a lato. Col passare dei minuti il Psv si rintana sempre più nella sua metà campo e per lo United è dura trovare spazi. L'occasione migliore capita sul piede di Lingard che al 73' può calciare al volo da ottima posizione dopo una corta respinta di Hector Moreno, ma la sua conclusione finisce alle stelle.