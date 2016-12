Champions: tra Bate e Leverkusen sorride la Roma

Alla Borisov-Arena si chiude sull'1-1 Bate-Bayer Leverkusen, prima sfida di giornata del Gruppo E . Al gol dei padroni di casa siglato in apertura da Gordejchuk risponde nella ripresa Mehmedi. Un risultato che può far sorridere i tifosi della Roma: la squadra di Schmidt aggancia infatti i giallorossi (impegnati stasera col Barcellona) al secondo posto a quota 5 ma è sotto negli scontri diretti. Il Bate resta ultimo a quota 4.

Passano appena due minuti dall'inizio del match e il Bate Borisov si ritrova in vantaggio grazie al gol di Gordejchuk che calcia dalla distanza e trova impreparato il portiere del Leverkusen Leno che si lascia passare la sfera sotto le gambe. Nel finale di frazione il Chicharito Hernandez, servito da Mehmedi, ha sul destro la palla dell'1-1 ma Chernik riesce a respingere di piede salvando la porta. Il primo tempo si chiude così col Bate avanti.



A inizio ripresa il Bayer si rende subito pericoloso con un'azione personale di Bellarabi che arriva al tiro da fuori ma il suo destro viene deviato all'ultimo da Mladenovic. Al 68' arriva il meritato pareggio degli ospiti con un tiro-cross di Mehmedi che colpisce il palo interno e beffa Chernik. A due minuti dal 90' grande parata del portiere del Bate che respinge il tiro a botta sicura di Wendell. Nonostante il forcing finale il Leverkusen non sfonda. Un pareggio che non serve a nessuna delle due squadre: il Bayer aggancia la Roma ma nel prossimo turno dovrà vedersela col Barcellona mentre il Bate, ultimo, giocherà l'ultima gara all'Olimpico contro i giallorossi.