Champions, Torres torna a Milano: "Non sarà una rivincita"

Torres è felice: "Bisogna complimentarsi con il Bayern, è sempre un piacere giocare contro squadre così forti. Abbiamo trovato la giusta chiave della partita nonostante la loro grande pressione. Direi che non ci saremmo sorpresi se fossero andati loro in finale".



Il Niño non sceglie l'avversaria, tra City e Real. Non c'è nemmeno voglia di risfidare il Real Madrid dopo la finale del 2014: "No, nel caso non sarebbe un’occasione di vendetta con il Real Madrid come non lo era questa contro il Bayern per la finale persa nel 1974. La finale di Milano sarà solo una grande opportunità per noi, sarà un'occasione per scrivere la storia dell'Atletico Madrid che sta crescendo moltissimo in questi ultimi anni".