Champions, Tinnerholm snobba Ronaldo: "Non voglio la sua maglia"

Nel match di Champions League contro il Malmoe, Cristiano Ronaldo ha sfondato quota 500 gol ma la cosa non ha impressionato Anton Tinnerholm che ha rifiutato di scambiare la maglia con il portoghese. "Non mi interessa - ha detto il difensore degli svedesi -, è più bella quella del Malmoe". Uno sgarbo che però non intacca la stima di Tinnerholm verso CR7: "Non si è visto molto ma ha fatto 2 gol: un campione".