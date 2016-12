Champions, Simeone avverte l'Atletico: "Real numero 1 al mondo"

18:46 - Diego Simeone è pronto a giocarsi in Champions League l'ennesimo derby di Madrid che vale una stagione. Dopo lo 0-0 dell'andata, l'Atletico non si fida di un Real in emergenza. "Il Real Madrid per intensità è stata la squadra migliore della stagione: ha un gioco elaborato e un'alta velocità tra le linee, cosa che uno si aspetta per quella che è la migliore squadra del mondo. Nessuna delle due gode dei favori del pronostico", ha detto il "Cholo".

"Ovviamente ciascun giocatore ha le sue caratteristiche, ma quelli che quelli che giocheranno porteranno entusiasmo. Insomma, non cambierà molto e noi, immaginando il gioco che farà il nostro avversario, vogliamo fargli del male", ha aggiunto facendo riferimento ai tanti infortunati. Simeone ha assicurato che i suoi non sentiranno la pressione perché "queste sono partite eccitanti che tutti vorrebbero giocare" e non si è sbilanciato sulla squadra che metterà in campo (un difensore o un centrocampista in più): "Possiamo cambiare in corso di partita, ma, al di là del disegno che abbiamo in testa, bisogna vedere cosa succederà in campo e vedere quello che meglio ci si adatta strategicamente ...".