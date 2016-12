Champions, si riparte: è ancora Psg-Chelsea

Tenendo ben in mente il colpo di testa di Thiago Silva che a Stamford Bridge un anno fa li cacciò fuori dalla Champions, i ragazzi di Hiddink tenteranno l'impresa al Parco dei Principi, autentico fortino del Psg. Il Chelsea vuole dimenticare i dolori di Premier (attualmente al 12.o posto) ma di fronte avrà la corazzata di Laurent Blanc, primo in Ligue 1 con ben 70 punti, a +24 sul Monaco. I londinesi puntano ad approfittare del caos scatenato all'interno dello spogliatoio francese da Serge Aurier, pizzicato in un video mentre offende allenatore e compagni, compreso Ibrahimovic che non pare averla presa bene.

Diversa la questione al Da Luz di Lisbona. Benfica e Zenit cercano il pass per i quarti, un traguardo che i portoghesi non raggiungono dal 2012 mentre i russi non hanno mai acciuffato. Un match che si preannuncia equilibrato e che porta con sé tanti incroci: le due squadre si erano affrontate agli ottavi anche nella stagione 2011-12, a spuntarla fu il Benfica che ribaltò davanti ai suoi tifosi il 3-2 incassato in trasferta. Tre i giocatori dello Zenit che hanno un passato nel Benfica: si tratta di Axel Witsel, Javi Garcia e Ezequiel Garay. La sfida profuma di derby anche per Villas-Boas, tecnico portoghese originario di Oporto.