Champions, sfide di cuore: Ibra contro il Malmoe, Depay a Eindhoven

La Champions League riparte stasera e subito ci sono scontri interessanti: alcuni già importanti per la classifica, altri perché implicano questioni di cuore. Ibrahimovic, col Psg, ritrova il suo Malmoe mentre Depay, sbarcato in estate al Manchester United, tornerà a Eindhoven per sfidare il Psv, sua vecchia squadra. Benitez, all'esordio in Europa col Real Madrid, affronterà invece lo Shakhtar Donetsk di Lucescu.

I Merengues, inseriti nel Gruppo A con il Psg, non possono permettersi passi falsi contro gli ucraini. Benitez conferma il 4-2-3-1: Ronaldo-Bale-Isco alle spalle di Benzema, a centrocampo Modrice Kroos. Impegno più agevole per Ibrahimovic, che ritrova il club nel quale ha mosso i primi passi. La squadra di Blanc andrà all'assalto degli svedesi col tridente composto da Di Maria e Cavani ai lati di Zlatan.



Nel Gruppo B sarà emozionante il ritorno di Depay a Eindhoven. L'olandese, acquistato dal Manchester United in estate, agirà a sinistra nel trio d'attacco completato da Fellaini (Rooney è out) e Mata. In difesa, sulla corsia di destra, è confermato Darmian.



La Juve, al termine del match col City, osserverà invece con attenzione il risultato tra Siviglia e Borussia Moenchengladbach. Gli spagnoli puntano forte su Llorente, punta di riferimento nel 4-2-3-1 di Emery; i tedeschi sono partiti malissimo in campionato ma restano una formazione complicata da affrontare.