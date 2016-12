Champions, scontri a Istanbul tra tifosi di Galatasaray e Dortmund 

12:10 - Notte di passione a Istanbul alla vigilia della sfida di questa sera in Champions tra Galatasaray e Borussia Dortmund. Un folto gruppo di ultras della squadra turca è infatti venuto a contatto con alcuni dei 3000 tedeschi arrivati in Turchia per assistere alla partita. La battaglia per le strade di Istanbul ha provocato feriti ed è dovuta intervenire la polizia per tentare di riportare la calma. Inutile dire che tanto basta per considerare a forte rischio la sicurezza stasera all'interno dello stadio.