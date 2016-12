Champions, Schmidt teme la Lazio: "E' un'ottima squadra"

Roger Schmidt sa che la Lazio non è un avversario facile da affrontare per superare i playoff di Champions League con il suo Bayer Leverkusen . "La Lazio ha tanti buoni giocatori, una buona tattica, e una buona gestione di palla, la considero un'ottima squadra. Non ci sono giocatori in particolare da temere, ma è una squadra compatta", ha detto l'allenatore tedesco alla vigilia della sfida dell'Olimpico.

"Pioli? Non lo conosco personalmente, ma conosco la sua squadra. Si dice che la squadra sia lo specchio dell'allenatore. Mi piace il modo di giocare della Lazio, l'anno scorso ha avuto un grande successo", ha aggiunto. L'allenatore non considera il Bayer favorito, nonostante la maggiore esperienza nelle coppe: "Non penso alle statistiche. Non credo siamo favoriti, anche la Lazio ha tanta esperienza, con ottimi giocatori. Non mi sento di dire che è un vantaggio per noi".