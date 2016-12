Champions: scatto Siviglia, piegato il Lione

Il Siviglia batte 1-0 il Lione al Ramon Sanchez Pizjuan e vola al comando del Girone H a quota 4 punti in coabitazione con la Juventus. Successo meritato quella della squadra allenata da Sampaoli che - dopo un primo tempo piuttosto equilibrato - ha cambiato marcia nella ripresa costruendo occasioni da gol a raffica. Il match winner è Ben Yedder, a segno al 52', Vietto sbaglia un rigore al 69'. Il Lione recrimina per una traversa di Tolisso.

Primo tempo su buoni ritmi ma con poche emozioni: la più grossa la regala Fekir che fa tremare la traversa con un gran sinistro. La replica del Siviglia è affidata a un'incornata vincente di Ben Yedder al minuto 18: il Ramon Sanchez Pizjuan esplode di gioia, ma l'arbitro annulla per fuorigioco (dubbio). Decisamente più vivace la ripresa. Il Siviglia sblocca il risultato al 52': traversone di N'Zonzi sul secondo palo, Lopes esce con i pugni e respinge corto, la palla arriva a Vietto che la rimette a centro area di testa per Ben Yedder che - sempre di testa - insacca a porta vuota. Da questo momento in poi inizia un'altra partita ed è il Siviglia a dominarla.



Vietto si divora due volte il raddoppio nel giro di pochi minuti: prima si allunga troppo il pallone a tu per tu con Lopes (bravo a uscirgli sui piedi), poi spara alle stelle un rigore conquistato da Nasri. Il Lione rimane miracolosamente in partita e al 76' mette paura al Siviglia con un destro a giro di Tolisso dai venti metri: Rico vola e con la punta delle dita devia il pallone sulla traversa. Un minuto dopo spagnoli di nuovo vicinissimi al 2-0: Vietto supera Rico in uscita, ma Morel salva sulla linea. E' l'ultima emozione della gara: il Siviglia fa festa e si gode il primato nel Girone H a pari punti con la Juve. Passo indietro del Lione che resta a 3 punti: e tra tre settimane a Parc OL arriverà la Juventus.