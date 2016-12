Champions, sarà l'olandese Kuipers l'arbitro di Porto-Roma

Sarà l'olandese Bjorn Kuipers a dirigere Porto-Roma, andata dei playoff di Champions, in programma mercoledì alle 20.45 allo stadio Do Dragao. Per il fischietto orange sarà il quarto incrocio con i giallorossi che aveva diretto già l'anno scorso all'Olimpico contro il Barcellona. In precedenza aveva arbitrato la Roma contro Manchester City e il Basilea, sempre in Champions. Nel 2014 ha diretto la finale Champions Real Madrid-Atletico Madrid.