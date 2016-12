Champions, Rudi Garcia: "La Roma ha il destino nelle sue mani"

16:34 - Vincendo contro il Cska Mosca la Roma potrebbe qualificarsi agli ottavi di Champions League: "Non sarà una partita semplice e non si ripeterà il 5-1 dell'andata - ha dichiarato Garcia -. La Roma ha il destino nelle sue mani e vogliamo che sia così anche dopo questa partita. Proveremo a vincere, ma anche un pareggio tutto sommato andrebbe bene". L'emergenza continua: "Maicon non sta bene, dobbiamo essere pronti a cambiare il modulo".

LE PAROLE DI GARCIA

Qual è la vera Roma, quella col Bayern o l'altra?

La Roma è sempre la stessa, ma dobbiamo sapere che in Europa ci sono squadre più forte di noi. Siamo concentrati sulla partita di domani e non sulle altre che abbiamo giocato. Noi e il Cska abbiamo il destino nelle nostre mani, faremo di tutto per vincere domani anche se sarà difficile.

Può fare un bilancio della Roma in questa Champions?

Al momento del sorteggio nessuno pensava che la Roma avesse la possibilità di qualificarsi con un turno d'anticipo. Difficile ma possibile. Abbiamo fatto il nostro e dovremo continuare a farlo anche domani col Cska

Da un paio di mesi la Roma fatica in trasferta: le porte chiuse saranno un vantaggio?

Non perché abbiamo vinto all'andata che arriviamo qui senza umiltà, sarà una gara diversa. Vogliamo vincere, ma anche un pareggio sarebbe un risultato utile. Giocheremo come sempre per vincere. Siamo davanti in campionato e possiamo passare in Champions, non siamo stati perfetti ma siamo andati bene.

Si può ipotizzare un cambio di modulo?

La cosa importante è che la squadra sia pronta a iniziare eventualmente con un altro modulo, ma anche di cambiare in corsa con lo stesso atteggiamento mentale per dare dei problemi all'avversario

Il risultato del Cska a Manchester è stato un caso eccezionale o normale?

Se prendere le mie dichiarazioni dopo la prima partita del girone, ho detto subito che il Cska è una squadra forte e avrebbe fatto dei risultati. Non mi sono sbagliato

Come mai Maicon non è partito con voi?

Non è ancora pronto per giocare domani. Non si è allenato con la squadra. Anche Torosidis avrebbe dovuto essere dei nostri e invece non è in condizione di giocare. Ho portato tutti quelli che avranno una chance di giocare.

Prima non ha risposto, influirà giocare a porte chiuse?

Sorrido perché non ho la risposta. Fortunatamente accade poco di giocare senza tifosi, questo non è calcio. La cosa che mi auguro è che voi possiate ascoltare tutti i discorsi che si fanno in campo. Non voglio una squadra muta, vedrete che in campo le informazioni corrono tanto, anche più dei giocatori.



LE PAROLE DI DE SANCTIS

L'emergenza continua in difesa è una molla a compattarvi o crea solo difficoltà?

Considerando gli ultimi due mesi è evidenti che non siamo stati fortunati per tutti questi infortuni. Non abbiamo potuto gestire le energie e tutto il resto, è diverso farlo in 25 o in 14. E' una difficoltà oggettiva, ma ritengo che questo inizio di stagione della Roma sia stata ottima.

Come stai? Sei pronto per il doppio impegno settimanale?

Dopo l'infortunio ho impiegato un po' di tempo a mettermi in forma. Con il mister abbiamo parlato anche di questo. Per giocare ogni tre giorni devi essere al 200% e nell'ultimo ciclo ero solo al 100% e il mister aveva facoltà di scegliere quando farmi giocare. Ora sono pienamente recuperato.

Quanto inciderà giocare a -10 gradi?

E' un elemento da considerare e il mio ruolo è il più delicato perché ci sono pochi movimenti, con mani e piedi che si raffreddano subito. C'è un modo per combattere questo freddo, ma dobbiamo essere bravi con la testa a capire le condizioni del terreno di gioco. Il freddo c'è per tutti anche se loro sono più abituati, proveremo a capire che tacchetti utilizzare durante l'allenamento.