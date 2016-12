Champions: Rooney fa volare lo United

Rivale ostico per lo United: a Old Trafford arriva un Cska Mosca agguerrito e il match resta nel segno dell'equilibrio a lungo. Meglio i Red Devils nel primo tempo, anche se gli uomini di Van Gaal non riescono a sbloccare il risultato. Più incisiva la spinta nella ripresa, anche se nell'unica occasione capitata agli ospiti lo United rischia di prendere gol, salvataggio sulla linea di Smelling su tiro di Doumbia. Un minuto dopo però lo United passa, splendida l'azione al volo, Rojo serve Lingard, che di prima crossa per Rooney in mezzo: l'attaccante, di testa, batte Akinfeev e regala tre punti preziosi ai suoi. Il Psv sfrutta il fattore campo imponendosi per 2-0 sul Wolfsburg, decidono le reti di Locadia al 55' e lo splendido pallonetto di De Jong all'86' che chiude i conti.